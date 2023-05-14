Bozdağ Urfa’da oyunu kullandı: Sonuçlar şimdiden hayırlı olsun

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Sabah saat 08.30’da merkez Haliliye ilçesine bağlı Bahçelievler Saadet Özdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1075 Nolu sandıkta oy kullanan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, çıkışta açıklama yaptı.

Bozdağ şunları söyledi:

“Bugün Cumhurbaşkanlığı ve 28’inci dönem milletvekilliği seçimi için milletçe sandık başına gidiyoruz. Ben de biraz önce oyumu kullandım, hayırlı uğurlu olsun. Bu gün milletimiz evlatlarımızın, ailemizin, milletimizin ve devletimizin geleceği için karar verecekler. Verecekleri kararın şimdiden hayırlı, uğurlu olmasını Cenabı Allah’tan temenni ediyorum. Şanlıurfa’da seçim büyük bir demokratik olgunluk içinde geçiyor. Ülkenin dört bir yanında da seçimlerin demokratik bir olgunluk içinde geçeceğinden şüphem yoktur. Türkiye ve aziz milletimiz bu konuda geçmişten bu güne kadar demokratik olgunluğun en güzel örneğini vermiştir. Bu seçimde de aynı şekilde gidip iradesini sandığa yansıtacaklar ve demokratik olgunluğun en güzelini gösterecekler. Seçimlerimiz Şanlıurfa’mıza, Türkiye’mize, aziz milletimize tekrardan hayırlı uğurlu olsun. Sonuçlar da şimdiden hayırlı olsun.”

Toplam 13 ilçesi bulunan Urfa’da 1 milyon 219 bin 444 seçmen kurulan 4 bin 86 sandıkta oy kullanıyor.