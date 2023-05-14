Prof. Bingöl: Bingöl'de 7'ye yakın bir deprem olabilir ama zamanını bilemiyoruz

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Yer Bilimci Prof. Dr. Feyzi Bingöl, Bingöl için deprem uyarısında bulunarak, "Bingöl’ün Yedisu bölgesinde uzun zamandır bir faaliyet yok yani deprem oluşmamış enerji birikimi yavaş yavaş oluyor. Burada orta büyüklüğün üzerinde yani 6,5 büyüklüğünde daha büyük 7’ye yakın bir deprem olabilir ama zamanını bilemiyoruz. Bu bölge böyle bir deprem oluşturmaya gebe bir bölgedir" dedi.

6 Şubat'ta meydana gelen deprem felaketinin ardından uzmanlardan uyarılar gelmeye devam ediyor.

Deprem bilimcisi Prof. Dr. Feyzi Bingöl'den bir uyarı geldi.

Bingöl'ün açıklaması şöyle; "Kahramanmaraş’tan bahsederken 3 levhanın birleştiğinden bahsettiysek Karlıova’da Kuzey Anadolu ve Güney Anadolu fayının birleştiği bir yer. Doğu Anadolu fayı Karlıova’dan başlıyor Kahramanmaraş’a doğru gidiyor. Diğeri ise Karlıova’dan başlayıp İstanbul’a kadar gidiyor.

Bu fayda tek bir fay değil parçalardan oluşuyor. Tek bir fay olsa ve kırılsa onu kıracak depremin büyüklüğünün çok büyük olması lazım. Bingöl’ün Yedisu bölgesi uzun zamandır burada bir faaliyet yok yani deprem oluşmamış enerji birikimi yavaş yavaş oluyor. Burada orta büyüklüğün üzerinde yani 7 veya 7’ye yakın büyüklükte bir deprem olabilir ama zamanını bilemiyoruz. Bu bölge böyle bir deprem oluşturmaya gebe bir bölgedir."

"DEPREM BÖLGESİNDE ARTÇILAR SÜRECEK"

24 Ocak 2020’de Elazığ’da meydana gelen depremlerin artçılarını da zaman zaman yaşadıklarının altını çizen Prof. Dr. Feyzi Bingöl, "Bu büyüklüklerdeki depremlerin artçıları 5 ile 10 yıl devam edebilir. Hatay, Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman ve Malatya’da meydana gelen bu depremler artçı depremler olup devam edecektir. Ana büyüklükte bir deprem beklemiyoruz fakat artçı depremler 6 büyüklüğüne kadar da olabilir. Bu depremler Elazığ’ın oldukça Batısında kalıyor. Daha çok Malatya, Adıyaman ve Hatay’ın güneyine doğru oluşacak.

Onun dışında Kayseri’de değişik faylar var o faylarda hareketlenmeler var. O bölgede 4 ve 4.5 büyüklüğünde depremler meydana geliyor. Vatandaşların çok sık olarak sorduğu Malatya fayı da, Doğanşehir’den başlayıp Hekimhan’a doğru çıkarak Ovacık’a giden Malatya-Ovacık fayı var. Bu fay üzerinde çalışmalar yeterli değil ama kısa sürede büyük bir deprem üretecek faylar değil.

Çünkü bu fayların hareketleri çok yavaş. Bu faylar üzerinde de zaman zaman 4 ile 5 büyüklüğünde depremler oluşabilir Elazığ’da zaten son depremden sonra binaların büyük çoğunluğu boşaltıldı. Boşaltılan binalar yıkılmamış olabilirler ama boşaltıldılar. Bundan sonra meydana gelecek 4,5 ve 5. büyüklüğünde ki depremler Elazığ’ı çok etkilemez. Sadece sarsıntıyı hissedebiliriz."