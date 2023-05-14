Politika

Pervin Buldan: Bir değişimin kaçınılmaz olduğunu bekliyoruz

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Van Cumhuriyet Lisesi’nde oyunu kullandı.
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kürdistan Pervin Buldan Van

VAN (K24)

Pervin Buldan, oyunu kullandıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Uzun süredir çalışıyoruz ve bugün artık çalışmalarımızın karşılığını alma zamanı geldi. Bugün Türkiye’nin her yerinde insanlarımız oylarını kullanacak. Diliyorum ki kullanılan tüm oylar bu ülkenin barışına, adaletine, demokrasisine vesile olur. Bu ülke çok uzun süredir haksızlıkların ve hukuksuzlukların yaşandığı bir ülke haline geldi. Ancak bir değişimin kaçınılmaz olduğunu bekliyoruz. 82 milyon insanın umudu var bu seçimden.”

Buldan seçim sonuçlarını takip etmek için ilk uçakla Ankara'ya gideceğini belirtti.

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