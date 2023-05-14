Genel

Sandık başında kalp krizi geçiren görevli hayatını kaybetti

Rize'nin Pazar ilçesinde sandık görevlisi olarak çalışan Şeref Kurt kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Şeref Kurt
Şeref Kurt
türkiye Rize sandık

HABER MERKEZİ

Olay, Pazar ilçesine bağlı İkiztepe Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 2023 yılı Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri için sandık görevlisi olan Şeref Kurt, görev sırasında iken kalp krizi geçirdi.

Kap krizi geçiren Kurt'un yanında bulunanlar 112 acil çağrı servisinde ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin Kurt'a ilk müdahalesini yapmasının ardından ambulans ile Kaçkar Devlet Hastanesi götürüldü. Kurt hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Şeref Kurt’un görevi başında iken kalp krizi geçirdiğini ifade eden Adem Yıldız, “Maalesef güne üzücü bir haber ile başladık. Şeref Kurt abimiz görevi başında iken maalesef kalp krizi sonucu kaybettik. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kalbi cevap vermedi. Geri dönemdi çok üzüntülüyüz. Allah gani gani rahmet eylesin” şeklinde konuştu. (Kaynak: İHA)

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv