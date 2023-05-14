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75 yaşındaki seçmen oy kullanırken kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi

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sandık
sandık
türkiye Trabzon kalp krizi

HABER MERKEZİ

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yaşlı bir kadın oy kullanırken geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Derecik mahallesinde 75 yaşındaki Aysel Ulusoy, Derecik Çevreli Camii Lokali'ndeki 1093 No’lu sandığa oy kullanmak üzere yakınları ile birlikte geldi.

Oy kullanma kabinine girerek oyunu kullanan Ulusoy, ardından bir anda fenalaştı.

Ulusoy, çevredekiler tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmak istenirken hayatını kaybetti. (Kaynak: İHA)

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