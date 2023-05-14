Politika

Kılıçdaroğlu: Göreceksiniz, bu ülkeye baharlar gelecek

Ankara'da oyunu kullanan Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Hepimiz demokrasiyi, birlikte olmayı, kucaklaşmayı çok özlemişiz. Göreceksiniz, bu ülkeye baharlar gelecek" dedi.
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Kemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu
türkiye Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı CHP

HABER MERKEZİ

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte Ankara'daki Arjantin İlkokulu'nda oyunu kullandı.

Oy verdikten sonra okul bahçesinde konuşan Kılıçdaroğlu, "Sandığa gidip bütün yurttaşlarıma teşekkür ederim. Hepimiz demokrasiyi, birlikte olmayı, kucaklaşmayı çok özlemişiz. Bundan sonra göreceksiniz, bu ülkeye baharlar gelecek ve baharlar hep devam edecek. Hepinize en içten sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu okuldan ayrılırken oy vermek için gelen seçmenler "Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu" sloganları attı.

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