Kılıçdaroğlu: Göreceksiniz, bu ülkeye baharlar gelecek

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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte Ankara'daki Arjantin İlkokulu'nda oyunu kullandı.

Oy verdikten sonra okul bahçesinde konuşan Kılıçdaroğlu, "Sandığa gidip bütün yurttaşlarıma teşekkür ederim. Hepimiz demokrasiyi, birlikte olmayı, kucaklaşmayı çok özlemişiz. Bundan sonra göreceksiniz, bu ülkeye baharlar gelecek ve baharlar hep devam edecek. Hepinize en içten sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu okuldan ayrılırken oy vermek için gelen seçmenler "Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu" sloganları attı.