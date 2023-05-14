Politika

Erdoğan: Türk demokrasisi için hayırlısıyla bir geleceği niyaz ediyoruz

Cumhur İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan, seçmenleri oy kullanmaya çağırdı.
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türkiye Recep Tayyip Erdoğan oy seçim

HABER MERKEZİ

Türkiye Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’un Üsküdar ilçesinde oyunu kullandı.

Oyunu kullandıktan sonra kısa bir açıklama yapan Cumhur İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan, seçmenleri oy kullanmaya çağırdı.

Erdoğan, seçimlerin olaysız bir şekilde devam ettiğini kaydederek, deprem bölgesinde de oy kullanmanın sorunsuz devam ettiğini söyledi.

“Temennim odur ki akşam sayımlardan sonra ülkemiz milletimiz için, Türk demokrasisi için hayırlısıyla bir geleceği rabbimden niyaz ediyoruz” diyen Erdoğan “Bütün seçmenlerimizin şöyle hiç endişeye kapılmadan akşam saat 17’ye kadar oylarını kullanmaları Türk demokrasisinin gücünü göstermesi bakımından çok çok önemli” dedi.

Erdoğan tüm sandık kurulu üyelerine de başarılar diledi.

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