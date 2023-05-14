YSK Başkanı Yener’den pusula uyarısı

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Çukurambar Mahallesi'ndeki Arjantin İlkokulu'nda oyunu kullanarak, "Demokrasiye hayırlı olsun" dileğinde bulundu.

Oyunu kullandıktan sonra gazetecilere açıklamada bulunan Yener, "14 Mayıs Demokrasi Bayramı" olduğunu ifade ederek, seçimlerin tüm cumhurbaşkanı ve milletvekili adaylarıyla siyasi partilere hayırlı olmasını diledi.

Yener, "Şu ana kadar seçimler problemsiz devam etmektedir. İnşallah bundan sonraki süreçte de herhangi bir problem yaşanmadan seçim süreci devam edecektir. Bu sürecin Türk milletine tekrar hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Bir gazetecinin "Bazı pusulalarda Muharrem İnce'nin üzerinin karalanıp çizildiği iddia ediliyor bununla ilgili değerlendirmenizi alabilir miyiz?" sorusunu Yener, "Bu iddianın doğruluğunu biz de teyit edemedik. Ancak tüm sandık kurulu başkanlarımıza her ihtimale binaen SMS yoluyla gerekli ikazlar ve uyarılar yapılmıştır" diye yanıtladı.