Selahattin Demirtaş: Ben oyumu kullandım, ya siz?

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Edirne Cezaevi'nde 2016 yılından beri tutuklu bulunan eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, bugün düzenlenen Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimlerine yönelik sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Önceki seçimlerde oy kullandığı sırada çekilen bir fotoğrafını paylaşan Demirtaş, "Ben oyumu kullandım, ya siz?" diyerek seçmenlere seslendi.

Demirtaş, daha önceki paylaşımlarında Cumhurbaşkanlığı için Millet İttifakı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na, milletvekilliği için Yeşil Sol Parti'ye oy verilmesi çağrısı yapmıştı.