Spor

Al-Hilal Başkanı’ndan Messi açıklaması: Bana onu sormayın

Arjantinli yıldız oyuncu Lionel Messi'nin, Arabistan ekibi Al-Hilal'e transfer süreciyle ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor.
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dünya Lionel Messi Al-Hilal transfer iddia

HABER MERKEZİ

Lionel Messi'nin Paris Saint-Germain (PSG) ile olan sözleşmesi bu sezonun sonunda bitiyor ve eski kulübü Barcelona ya da Suudi Arabistan takımı Al-Hilal'e transfer olması bekleniyor.

Bu hafta başında, 400 milyon sterlinlik (505 milyon dolar) karşılığında dünya rekoru kırarak Arabistan'ın yolunu tutacağı bildirildi.

Ancak babası, daha sonra yaptığı açıklamada yıldız forvetin geleceğine henüz karar vermediğini öne sürerek bu söylentiyi yalanladı.

Ve Cuma günü, Al-Hilal'in Al-Wehda'yı Şampiyonlar Kupası finalinde yenmesinin ardından kulüp başkanı Fahad Bin Saad Bin Nafel, Messi'nin gelecek sezon Suudi Arabistan'a gelip gelmeyeceği sorulduğunda yorum yapmayı reddetti.

Finalin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Al-Hilal başkanı, "Bana Messi'yi sormayın, bu konuda bir şey diyemem. Resmi bir şey olduğu takdirde, zaten bunu basından öğrenme şansınız olacak" dedi.

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