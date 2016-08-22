HDP’li Tiryaki: Urfa'da açık oy kullandırıldığını tespit ettik

HABER MERKEZİ

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Seçim Takip Koordinasyon Merkezi Sözcüsü ve Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Mehmet Rüştü Tiryaki, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Seçim Takip ve Koordinasyon Merkezi olarak gün boyu açıklamalar yapacaklarını ifade eden Tiryaki, “Her kent ve ilçeyi takip ediyoruz. Halkımızı bilgilendireceğiz. Önemli bir gerginlik yaşamadığımızı belirtmek isterim. Fakat hukuka aykırılıkların altını çizmek için gün boyu bunları sizlerle paylaşacağız. Partimizin, kadrolarımızın, görevli arkadaşlarımızın her kenti, her ilçeyi takip ettiğimiz bilinsin. Bu hukuka aykırılıkları saptadığımız eksiklikleri sizlerle paylaşacağız” dedi

Resmi görevlileri adil bir seçimin gerçekleşmesi adına “iktidarın emir eri” gibi davranmamaya çağıran Tiryaki, “Unutulmasın ki halkın demokratik iradesine gölge düşürecek her işlem ileride soruşturmaya konu olacaktır. Seçim propaganda yasaklarının başlamasından sonra seçim yasaklarını ihlal eden devlet kurumlarının gücünü Erdoğan lehine propagandaya çeviren Fahrettin Altun ve Savcı Sayan başta olmak üzerde tüm saray yetkilisi ve AKP’liler ilgili suç duyurusunda bulunacağımızı kamuoyuna deklere ediyoruz” dedi.

“GÖREVLİLERDEN 142 BELGESİNİ ALIN”

Tiryaki, “15 Mayıs’ta Türkiye’nin bağımsız ve tarafsız yargıya ulaşması için gerekli soruşturmaların yapılacağına inancımız tamdır. Sandık ve okullarda görevli polis memurlarının 142 no’lu belgeyi oy kullandıktan sonra sandık görevlilerine teslim etmediklerine dair yaygın bilgi aldık. Bunun nedeni seçimlerin ikinci tura kalması durumunda ‘Bu belgeyi kullanacağız’ demeleridir. Bu açıkça hukuka aykırıdır. Sandık Kurulu üyelerine ve başkalarına buradan çağrımızı yineliyoruz: Oy kullanan görevlilerden mutlaka 142 belgesini alın. Mükerrer oy kullanılmasının önüne ancak bu şekilde geçileceğini hatırlatmak isteriz” diye konuştu.

VATAN PARTİSİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Antep'te seçmenlerden habersiz bir biçimde Vatan Partisi müşahidi olarak görevlendirildiğini dile getiren Tiryaki, “Yeşil Sol Parti seçmeni olduğunu düşündüğümüz, yaşı ilerlemiş ve okuryazar olmayan sayısı iki bini bulan kişinin Vatan Partisi’nin sandık görevlisi olduğunu öğrendik. Maalesef bu yurttaşlarımızın hiçbirinin bu konuda bilgisi yok. Sandık başına gittiklerinde kendilerine burada oy kullanamayacakları söylenmiş. Konuyla ilgili hukukçu arkadaşlarımız, il ve ilçe örgütlerimiz gerekli girişimlerde bulundular. İlçe seçim kurullarıyla iletişime geçtiler. İlçe seçim kurullarında bunların adına düzenlenmiş görev belgeleri var. O görev belgeleriyle görevli oldukları yerlerde oy kullanabilecekler. Ama bu işlemlere imza atan Vatan Partisi’nin yerel yöneticileri hakkında suç bildiriminde bulunacağımızı buradan sizlere bildirmek istiyorum” şeklinde konuştu.

“URFA'DA SAVCILIKLARA SUÇ BİLDİRİMDE BULUNACAĞIZ”

Tiryaki, şimdiye kadar açığa çıkan hukuksuzlukları şöyle sıraladı:

“Urfa’nın Siverek ilçesi Çinhisar Mahallesi’nde, Çinhisar İlkokulu’nda açık oy kullandırıldığını tespit ettik. AKP’li yöneticiler ve ortakları açık oy kullandırılmak istenmesine karşı gerekli hukuksal girişimlerde bulunduk. İlçe seçim kurullarını bu konuda uyardık savcılıklara suç bildirimde bulunacağız. Bizler Saray’dan ve iktidardan nemalandıkları için halkın iradesine ipotek koymak isteyen yerel işbirlikçileri uyarıyoruz. Bu yaptıkları açıkça suçtur. Urfa halkı iradesine sahip çıkacaktır. Halkımızla birlikte tek bir oyun heba edilmemesi için tüm gücümüzle mücadele ediyoruz.”

“AKP’LİLER JANDARMA EŞLİĞİNDE AÇIK OY KULLANDIRDI”

Rüştü Tiryaki, “Yine Giresun’da Erdoğan pusulalarına önceden mühür vurulduğu iddia ediliyor. Bu sadece Giresun'da değil başka yerlerde de sandık kurulu başkanı ve sandık kurulu üyeleri tarafından sabah oy pusulaları mühürlenirken bilinçli olarak veya bilinçsizce bu biçimde mühürlendiklerini tahmin ediyoruz. Çok sayıda oy pusulasında bu nedenle hile yapıldığı iddia ediliyor. YSK nezdinde girişimde bulunduk. Diğer siyasi partiler de YSK nezdinde girişimde bulundu. Bu oy pusulaları geçersiz sayılmayacak sandık kurulları tarafından geçersiz sayılması durumunda müşahit arkadaşlarımız ve itiraza yetkili arkadaşlarımız bunlara itiraz edecekler” ifadelerini kullandı.

HDP’li Tiryaki, “Yine Kahta'ya bağlı Eskitaş köyünde AK Parti Adıyaman İl Başkanı’nın kardeşleri jandarma görevlilerinin eşliğinde köye açık oy kullandırdığını tespit ettik” diyerek, şöyle konuştu:

“Hakimin köye gidip sandık kurulu üyeleriyle ilgili işlem yaptığı yönünde de duyumuz var. Bunu da yakından takip ediyoruz. Yine Mardin Kızıltepe İlçesi’ne bağlı kırsal eşme mahallesinde oy kullanma işlemi sırasında AKP adayının yakınları topluca oy kullanmak istedi duruma karşı çıkan müşahitlerimiz yaşananları telefonla kayıt altına almak istedi. Bu sırada AKP adayının yakınlarından oluşan onlarca kişilik grup müşahitlerimize saldırıda bulundu. Saldırı esnasında iki arkadaşımız yaralandı ve arkadaşlarımızın tedavisi Kızıltepe Devlet Hastanesi’nde devam ediyor.”