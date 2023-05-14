Bakanlar Kurulu Kürdistan Bölgesi’nde mali yapılanma projesini onayladı

ERBİL (K24)

Bakanlar Kurulu bugün Başbakan Mesrur Barzani başkanlığında toplandı.

Toplantının başında Başbakan Mesrur Barzani, Kürdistan Yurtseverler Birliği’nden (KYB) bakanların Bakanlar Kurulu’na geri dönmesinden dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Başbakan, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin Başkan Mesud Barzani’nin Barzani Ulusal Müzesi’nin açılış töreninde siyasi taraflara yaptığı ulusal barış çağrısına destek verdiğini vurguladı.

Kürdistan Bölgesi petrolünün ihracatıyla ilgili gelişmelerin de ele alındığı toplantıda Başbakan, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin üzerine düşen sorumlulukları yerine getirdiğini belirtti. Bağdat ve Ankara’nın nihai anlaşmayı beklediklerini belirten Başbakan, 2023 bütçe yasa tasarısının onaylanmasıyla Kürdistan Bölgesi’nin mali haklarının korunmasına vurgu yaptı.

Kürdistan Bölgesi’nde mali yapılanma projesinin ele alındığı toplantıda proje oy birliğiyle onaylandı. Buna göre, tüm gelirler yeniden yapılandırılacak.

Toplantıda ayrıca güvenlik soruşturmalarının siyasi müdahale olmadan özel komiteler tarafından yürütülmesi ve kara para aklamayla mücadele konularında gerekli yasal tedbirlerin alınması kararı alındı.