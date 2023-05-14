Politika

Sandıkların kapanmasının ardından YSK'dan ilk açıklama

YSK Başkanı Ahmet Yener, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde oy verme sürecinin sona ermesinin ardından yaptığı açıklamada "14 Mayıs 2023 pazar günü Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Milletvekili Genel seçimleri sonuçlanmıştır. Kurulumuza şu ana kadar yansıyan herhangi bir olumsuz bir durum söz konu olmamıştır" dedi.
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türkiye YSK 14 Mayıs seçimleri açıklama

HABER MERKEZİ

Türkiye’de Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Sandıkların kapanmasının ardından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. dönem Milletvekili Genel Seçimleri sonuçlanmıştır. Kurulumuza şu ana kadar yansıyan olumsuz bir durum söz konusu olmamıştır.

Yurt genelinde oy verme işlemleri sırasında 1 Parti müşahidi ile 2 vatandaşımızın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği öğrenilmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum.

Seçimde emeği geçen siyasi partilerimize, merkez teşkilatımıza, il ve ilçe seçim kurullarımıza, sandık görevlileri ile çeşitli kademelerde görev alanlara, desteklerini esirgemeyen Bakanlıklarımıza, ilgili kurumlarımıza, güvenlik güçlerimize ve süreci başından bu yana takip eden siz değerli basın mensuplarına en içten teşekkürlerimi sunuyorum."

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