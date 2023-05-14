Urfa Valiliği: Toplu oy kullanımı söz konusu değil

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Urfa'nın Harran ilçesinde toplu şekilde cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'a oy kullanıldığı görüntüler ortaya çıktı. Sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine CHP Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı bir açıklama yaptı.

Salıcı görüntülerin Minare köyünde çekildiğini söyleyerek, "Önce sandık kurulu üyelerimiz darp edilmiş sonra bu görüntüler ortaya çıkmıştır. Yetkili avukat arkadaşlarımız ilgili köye yönlendirilmiş ve İlçe Seçim Kuruluna itiraz edilmiştir. Bu arada Şanlıurfa Valisi ve Emniyet Müdürüne ulaşılamamaktadır. Zatıalileri toplantıdadır" dedi.

Urfa Valiliğince yapılan açıklamada ise sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından İlçe Seçim Kurulu ve siyasi parti temsilcileri ile söz konusu 1113 nolu sandığa gidildiği belirtilerek, şöyle denildi:

"Harran ilçesi, Minare köyünde toplu oy kullanıldığı ve sandık kurulu üyelerinin darbedildiği iddialarına istinaden açıklama gereği duyulmuştur. Sosyal medyadaki paylaşımlar üzerine, Minare köyündeki 1113 sayılı seçim sandığına İlçe Seçim Kurulu Başkanı ve siyasi parti temsilcileri ile gidilerek yapılan tahkikatta toplu oy kullanılmadığı ve sandık görevlilerinin darbedilmediği ekteki tutanakla tespit edilmiştir. Sosyal medyadan paylaşım yapan kişiler ile ilgili adli işlemler başlatılmıştır."