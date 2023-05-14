Politika

Yayın yasağı kaldırıldı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, seçim yasaklarının kaldırdığını duyurdu.
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ysk
türkiye YSK Ahmet Yener Yayın yasağı

HABER MERKEZİ

Yener, "14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşen cumhurbaşkanlığı ve 28 dönem milletvekilliği seçimleri tüm yurtta sakin bir şekilde sonuçlanmıştır” dedi.

“Yasa gereği 16.59’da oy vermeye gelen vatandaşlarımızın kimlikleri alınarak oy verme işlemiş devam etmiştir” diyen Yener, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ve 17.33 itibariyle tüm Türkiye’de oy verme işlemleri sonuçlanmıştır. Sonuçların tüm ülkemize, siyasi partilerimize ve cumhurbaşkanı adaylarımıza hayırlı olmasını diliyoruz. Merakla beklediğiniz yayın yasağıyla olarak da saat 18.30 itibariyle yayın yasağını kaldırmış bulunmaktayız. Ancak değişik kanallardan basın mensuplarımıza veri gelişi olmaktadır ancak tüm kamuoyunun YSK’nın geçici sonuçlarını açıklamasını beklemesini kamuoyuna saygı ile duyururuz.”

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