Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’ndan seçim sonrası ilk mesajlar

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Oy verme işlemi saat 17.00 itibariyle tamamlandı. Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, sandıklar kapandıktan sonra açıklamalarda bulundu.

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Değerli dava ve yol arkadaşlarım... Oy verme işlemi ülkemiz genelinde, hamdolsun, demokrasimize yakışır bir şekilde tamamlandı. Şimdi, her zaman olduğu gibi sandıklara sıkı sıkıya sahip çıkma vakti. Sonuçlar kesinleşinceye kadar milletimizin iradesini korumaya devam!.." dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, oy verme işleminin sona ermesinin ardından CHP Genel Merkezi'ne geçti. Kılıçdaroğlu kısa süre sonra sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, sandık görevlilerine uyarıda bulundu, "Göreceksiniz, yorgunluğunuza değecek" dedi.

Kılıçdaoğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Demokrasi kahramanlarımıza seslenmek istiyorum. İmzalı son sandık tutanağı teslim edilene kadar, ne olursa olsun asla sandıkların başından ayrılmayın. Millet iradesinin tam ve doğru biçimde tecelli etmesi sizin kararlılığınıza bağlı. Göreceksiniz, yorgunluğunuza değecek."