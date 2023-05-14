Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimlerinde oy oranları
HABER MERKEZİ
14 Mayıs seçimlerinde oy verme işlemi 17.00 itibarıyla sonuçlandı.
Sandıkların kapanmasıyla sayım işlemi devam ediyor.
ANKA ve AA haber ajanslarından alınan Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu verileri paylaşılmaya başlandı.
İşte ilk sonuçlar:
ANADOLU AJANSI
Anadolu Ajansı'nın verilerine göre ilk sonuçlar (Açılan sandık oranı yüzde 90,61):
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 49,94
Kemal Kılıçdaroğlu: 44,38
Sinan Oğan: Yüzde 5,30
Muharrem İnce: Yüzde 0,46
ANKA
ANKA verilerine göre ilk sonuçlar (Açılan sandık oranı yüzde 90,6):
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 49,6
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 45,21
Sinan Oğan: Yüzde 5,31