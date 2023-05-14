Bekir Ağırdır: Hangi aday 27 milyona ulaşıyorsa seçim ilk turda bitecek

HABER MERKEZİ

Araştırmacı Bekir Ağırdır, Anadolu Ajansı'nın (AA) son verilerini yorumladı.

FOX TV'de açıklamalarda bulunan Ağırdır, “Hangi aday 27 milyona ulaşıyorsa seçim ilk turda bitecek” ifadelerini kullandı.

Ağırdır, şunları kaydetti:

“Buradan bir mana çıkmaz. Bu memleketin insanları seçmen hakkını kullanmak açısından müthiş. Aylardır bu mu olur şu mu olur bir sürü hikaye anlatıldı hiçbir şey olmadı bu insanlara saygı gösterelim. Henüz yorum yapmak için çok erken. Yüzde 40'lara geldiği seviyede konuşmak lazım. Anlamlar biçmek için henüz çok erken. Saat 20.00'dan itibaren bakmak lazım. Hangi aday 27 milyona ulaşıyorsa seçim ilk turda bitecek.”