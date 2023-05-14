Politika

Bekir Ağırdır: Hangi aday 27 milyona ulaşıyorsa seçim ilk turda bitecek

Araştırmacı Bekir Ağırdır, son verilerle ilgili "Hangi aday 27 milyon oya ulaşırsa seçim ilk turda bitecek" dedi.
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türkiye Bekir Ağırdır 14 Mayıs seçimleri

HABER MERKEZİ

Araştırmacı Bekir Ağırdır, Anadolu Ajansı'nın (AA) son verilerini yorumladı.

FOX TV'de açıklamalarda bulunan Ağırdır, “Hangi aday 27 milyona ulaşıyorsa seçim ilk turda bitecek” ifadelerini kullandı.

Ağırdır, şunları kaydetti:

“Buradan bir mana çıkmaz. Bu memleketin insanları seçmen hakkını kullanmak açısından müthiş. Aylardır bu mu olur şu mu olur bir sürü hikaye anlatıldı hiçbir şey olmadı bu insanlara saygı gösterelim. Henüz yorum yapmak için çok erken. Yüzde 40'lara geldiği seviyede konuşmak lazım. Anlamlar biçmek için henüz çok erken. Saat 20.00'dan itibaren bakmak lazım. Hangi aday 27 milyona ulaşıyorsa seçim ilk turda bitecek.”

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