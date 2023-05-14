Politika

Erdoğan’dan açıklama: Milletimizin teveccühü oy sayımına yansıyor

Erdoğan, “Milletimizin teveccühünün devam eden oy sayımına yansıyor olmasından memnuniyet duyuyoruz” dedi.
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türkiye Recep Tayyip Erdoğan Seçim

HABER MERKEZİ

Türkiye Cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından açıklama yaptı.

“14 Mayıs seçimlerinin uhulet ve suhulet ile büyük bir demokrasi şöleni şeklinde gerçekleşmesi, Türkiye’mizin sahip olduğu demokratik olgunluğun ifadesidir” diyen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

“Seçim böylesine olumlu ve demokratik atmosferde geçmişken, oy sayımı da halen sürerken, alelacele sonuçlar açıklamaya kalkmak, milli iradenin gaspı anlamını taşır. Milletimizin teveccühünün devam eden oy sayımına yansıyor olmasından memnuniyet duyuyoruz.”

Erdoğan, “Tüm dava ve yol arkadaşlarımdan, sonuçlar resmi olarak neticelenene kadar, her ne olursa olsun sandıkların başından ayrılmamalarını rica ediyorum. Demokrasi adına oy veren ve seçim çalışmalarında yer alan tüm vatandaşlarımı tebrik ediyor, her birine ayrı ayrı şükranlarımı ifade ediyorum” dedi.

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