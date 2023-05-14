AK Partili Yavuz: Açık ara öndeyiz

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14 Mayıs seçimlerinde oy verme işlemi 17.00 itibarıyla sonuçlanırken, oyların sayım işlemi devam ediyor.

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, parti genel merkezinde oy sayımına ilişkin basın açıklaması yaptı. Yavuz, hem Meclis hem de cumhurbaşkanlığı seçiminde 'açık ara' önde olduklarını öne sürdü.

Yavuz'un açıklamaları şöyle:

"İlçe seçim kurullarında partilerin temsilcileri var. Tutanaklar kısmında müşahitlerin de gözlemci bulunması mümkün. Şu anda açıkçası bir panik havası içinde gelişigüzel kurumları suçlamanın anlamı yok. Madem aylardır sandıkta önlem alıyorsunuz, olup biteni herkesten önce bileceksiniz, o zaman sizin bir öngörünüz olması gerekir. Bizim de sandıktan aldığımız bilgiler var. Bizim de bir öngörümüz var. Hepsinden öte bizi bağlayacak olan ıslak imzalı tutanaklar ve bunların ilçe seçim kurullarına yansıması ve gerçek fotoğrafın ortaya çıkmasıdır.

İtiraz ediyor AK Parti ve önde olduğumuz sandıklar yansımıyor deniyor. Hayır, bu itirazlar uzun zaman almaz. Çok da fazla itiraz olmaz. Bundan sonra da ilçe seçim kurulları nezdinde itirazlar olacak ama salı günü 15.00'e kadar her parti itirazlar yapabilir. Biz şu anda bütün Türkiye'yi tarıyoruz, hiç acele etmeden. Salı gününe kadar itirazlarımızı edeceğiz. Şu anda hem TBMM'de hem de cumhurbaşkanlığı seçiminde açık ara önde olduğumuzu ifade etmem mümkün."