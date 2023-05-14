Politika

Kılıçdaroğlu: Bu gece uyumayacağız

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, yaptığı yeni açıklamada “Bu gece uyumayacağız Halkım. YSK'yı uyarıyorum, illerdeki veri girişini sağlamak zorundasınız” dedi.
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türkiye Kemal Kılıçdaroğlu seçimler

HABER MEKREZİ

14 Mayıs seçimlerinde oy verme işlemi 17.00 itibarıyla sonuçlanırken, oyların sayım işlemi devam ediyor.

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yeni bir açıklama yaptı.

“Yüzde 60'lar ile başlayan kurgu şu anda 50'nin altına düştü” diyen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

“Sandık müşahitleri ve seçim kurullarındaki görevlilerimiz bulundukları yerden asla ayrılmasın. Bu gece uyumayacağız Halkım. YSK'yı uyarıyorum, illerdeki veri girişini sağlamak zorundasınız.”

Kılıödaroğlu akşam saatlerinde seçim sonuçlarına ilişkin paylaşım yapmış ve tek kelimelik tweet'inde "Öndeyiz" demişti.

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