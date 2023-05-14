YSK Başkanı: Yurt içinde yüzde 47,8 oy girişi gerçekleşti

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YSK Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde oyların sayımı sürerken sürece ilişkin olarak açıklama yaptı.

Yener, şu ifadeleri kullandı:

"YSK'nın veri girişinde aksama ya da gecikme söz konusu değil. Veriler anlık olarak siyasi partilerle paylaşılıyor.

Sandık alanlarından gelen sonuçların ilçe seçim kurullarına, oradan da il seçim kurullarına intikali ve bu şekilde sisteme veri girişi söz konusu olmaktadır. Yurt içinde yüzde 47,08; yurt dışında yüzde 12,60 oy girişi gerçekleşmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Gecikme durumunda nasıl bir yöntem izleneceği kanunda ve seçim takviminde işlenmiştir."