Akşener: Merak etmeyin, kazanıyoruz

HABER MERKEZİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Twitter hesabından açıklama yaptı.

“Yine ve yeniden algı çalışmalarından beslenen bir seçim gecesindeyiz” diyen Akşener, şöyle konuştu:

“Ama yemezler, çünkü biz bu filmi daha önce çok izledik. Milletimizin verdiği her bir oyun sonuna kadar peşindeyiz! Sabaha kadar buradayız!”

Akşener, “Merak etmeyin; güneş yerinde her şey yolunda! KAZANIYORUZ!” dedi.