Politika

Akşener: Merak etmeyin, kazanıyoruz

İYİ Parti lideri Akşener, “Merak etmeyin; güneş yerinde her şey yolunda! KAZANIYORUZ!” dedi.
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Meral Akşener
Meral Akşener
türkiye İYİ Parti Seçim Meral Akşener

HABER MERKEZİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Twitter hesabından açıklama yaptı.

“Yine ve yeniden algı çalışmalarından beslenen bir seçim gecesindeyiz” diyen Akşener, şöyle konuştu:

“Ama yemezler, çünkü biz bu filmi daha önce çok izledik. Milletimizin verdiği her bir oyun sonuna kadar peşindeyiz! Sabaha kadar buradayız!”

Akşener, “Merak etmeyin; güneş yerinde her şey yolunda! KAZANIYORUZ!” dedi.

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