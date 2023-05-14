Akşener: Merak etmeyin, kazanıyoruz
HABER MERKEZİ
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Twitter hesabından açıklama yaptı.
“Yine ve yeniden algı çalışmalarından beslenen bir seçim gecesindeyiz” diyen Akşener, şöyle konuştu:
“Ama yemezler, çünkü biz bu filmi daha önce çok izledik. Milletimizin verdiği her bir oyun sonuna kadar peşindeyiz! Sabaha kadar buradayız!”
Akşener, “Merak etmeyin; güneş yerinde her şey yolunda! KAZANIYORUZ!” dedi.
Yine ve yeniden algı çalışmalarından beslenen bir seçim gecesindeyiz...— Meral Akşener (@meral_aksener) May 14, 2023
Ama yemezler, çünkü biz bu filmi daha önce çok izledik.
Milletimizin verdiği her bir oyun sonuna kadar peşindeyiz!
Sabaha kadar buradayız!
Merak etmeyin; güneş yerinde her şey yolunda!
KAZANIYORUZ! 🫶🏻☀️ https://t.co/XZ6ngoKqlC