İspanya’da şampiyon Barcelona

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La Liga'da 34. hafta mücadelesinde Barcelona, deplasmanda Espanyol ile karşılaştı.

Derbi mücadelesini 4-2 kazanan Barcelona, şampiyonluğunu ilan etti.

Maçta goller; 11. dakikada Lewandowski, 20. dakikada Balde, 41. dakikada Lewandowski, 53. dakikada Kounde, 73. dakikada Puado ve 90+2. dakikada Joselu'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Barcelona, 85 puana yükseldi. En yakın rakibi konumundaki Real Madrid ise 71 puanla 2. sırada yer alıyor.

31 puanla 19. sırada kalan Espanyol ise kümede kalma şansını büyük oranda azalttı.

Barcelona bununla birlikte 2019 yılından sonra yeniden şampiyonluk ipini göğüsledi. 27. şampiyonluğunu kazanan Katalan ekibi, ligin en başarılı takımı olan 35 şampiyonluk kupalı Real Madrid'i takibini sürdürüyor.

XAVI FARKI

Futbolculuğunda Barcelona ile sayısız kupa kazanan Xavi, teknik direktör olarak da lig şampiyonluğuna uzandı.

Xavi, bu şampiyonluğa Carlo Ancelotti ve Diego Simeone gibi tecrübeli rakiplerini mağlup ederek uzandı.

34 maçta sadece 13 gol yiyen Barcelona, savunmada tarihi sezon geçirdi.