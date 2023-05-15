Kılıçdaroğlu: Bu milletin iradesine bloke koymayın

HABER MERKEZİ

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu, Yüksek Seçim Kurulu'na çağrıda bulunarak, "Ankara'da 300, İstanbul'da 783 sandıkta itiraz var. Algı yönetimi ile uğraşmayı bırakın. Milletin iradesinden korkmayın. YSK'yı da göreve davet ediyorum. Sandıkları ve seçim kurullarını asla terk etmeyin. Her bir oy sayılana kadar biz buradayız. Ülkenin belirsizliğe artık tahammülü yok. Halkın oyalanmasına izin vermeyin. Bu milletin iradesine bloke koymayın" dedi.

Partililere seslenen Kılıçdaroğlu, "Sandıkları ve seçim kurullarını asla terk etmeyin. Her bir oy sayılana kadar biz buradayız" diye konuştu.