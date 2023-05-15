Politika

Kılıçdaroğlu: Bu milletin iradesine bloke koymayın

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bu milletin iradesine bloke koymayın. Sonuç bir an belli olsun. Her bir oy sayılana kadar buradayız” dedi.
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Kemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu
türkiye Kemal Kılıçdaroğlu seçim

HABER MERKEZİ

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu, Yüksek Seçim Kurulu'na çağrıda bulunarak, "Ankara'da 300, İstanbul'da 783 sandıkta itiraz var. Algı yönetimi ile uğraşmayı bırakın. Milletin iradesinden korkmayın. YSK'yı da göreve davet ediyorum. Sandıkları ve seçim kurullarını asla terk etmeyin. Her bir oy sayılana kadar biz buradayız. Ülkenin belirsizliğe artık tahammülü yok. Halkın oyalanmasına izin vermeyin. Bu milletin iradesine bloke koymayın" dedi.

Partililere seslenen Kılıçdaroğlu, "Sandıkları ve seçim kurullarını asla terk etmeyin. Her bir oy sayılana kadar biz buradayız" diye konuştu.

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