Politika

Kılıçdaroğlu: 2'nci turda mutlaka ama mutlaka kazanacağız

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu "2'nci turda mutlaka ama mutlaka kazanacağız" dedi.
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türkiye Kemal Kılıçdaroğlu 14 Mayıs seçimleri sonuç açıklama

HABER MERKEZİ

Millet İttifakı’nın 6 lideri 14 Mayıs milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimlerinde oy sayma işlemi devam ederken, CHP Genel Merkezi'nde kamera karşısına geçti.

Konuşmayı ittifak adına yapan Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu "2'nci turda mutlaka ama mutlaka kazanacağız" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Sandığa gidip oy veren herkese yürekten teşekkürler. Özellikle gençlerin ve kadınların yüksek katılımı dolayısıyla son derece mutluyuz. Katılım oranının yüzde 90'a yaklaşması ve sürecin demokratik olgunlukla sürdürülmesi ayrıca memnuniyet vericidir. Erdoğan bütyün iftira ve hakaretlerine rağmen beklediği sonucu alamamıştır. Hiçkimse bir oldu bittiye heveslenmesin. Seçim balkonda kazanılmaz. Veriler şu anda akmaya devam ediyor. Milletimiz ikinci tur diyorsa başımız üstüne. İkinci turda mutlaka ama mutlaka kazanacağız herkes bunu görecek.

Geçici sonuçlar şunu göstermiştir ki Erdoğan toplumdan beklediği güvenoyunu alamamıştır. Toplumdaki değişim talebi yüzde 50'nin üzerindedir. AK Parti'deki oy kaybını da gerçek göstermektedir. Biz önümüzdeki 15 gün boyunca Türkiye için milletimizle beraber bu ülkeye hakkı hukuku ve adaleti getirmek için her türlü mücadeleyi yapacağız. Halkımız emin olsun mutlaka ama mutlaka kazanacağız ve bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz. Hepinize teşekkür ederim."

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