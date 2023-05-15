Başbakan: Kürdistan Öğretmenler Birliği her zaman en ön cephede oldu

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Kürdistan Öğretmenler Birliği’nin kuruluşunun 61’inci yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Birlik yönetimi ile tüm Kürdistan öğretmenlerini kutlayarak çalışmalarında başarılar diledi.

Kürdistan Öğretmenler Birliği’nin, Kürdistan Kurtuluş Hareketi içinde öncü bir rol ve emsalsiz bir mücadele örneği sergilediğini vurgulayan Başbakan, “Kürdistan Öğretmenler Birliği Kürdistan halkının haklarının savunulmasında her zaman en ön cephede oldu, öğretmenlerin haklarının korunmasında mesleki mücadelelerini verdiler” dedi.

Kürdistan öğretmenlerinin en zorlu dönemlerde üstlendiği rolün çok değerli olduğunu belirten Başbakan, “Eğitimin sürdürülmesi ve yeni nesillerin yetiştirilmesindeki kutsal görevlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz” ifadesini kullandı.

Başbakan son olarak, “Kürdistan öğretmenlerinin, vatansever ve üretken bir neslin yetiştirilmesinde görevlerini başarıyla yerine getireceklerinden umutluyum. Bu sayede herkese yardımcı olacak, Kürdistan her alanda kalkınacak” diye belirtti.