Politika

Başbakan: Kürdistan Öğretmenler Birliği her zaman en ön cephede oldu

Başbakan Mesrur Barzani, Kürdistan öğretmenlerinin en zor dönemlerde önemli roller üstlendiğini belirtti.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Mesrur Barzani Kürdistan Öğretmenler Birliği

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Kürdistan Öğretmenler Birliği’nin kuruluşunun 61’inci yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Birlik yönetimi ile tüm Kürdistan öğretmenlerini kutlayarak çalışmalarında başarılar diledi.

Kürdistan Öğretmenler Birliği’nin, Kürdistan Kurtuluş Hareketi içinde öncü bir rol ve emsalsiz bir mücadele örneği sergilediğini vurgulayan Başbakan, “Kürdistan Öğretmenler Birliği Kürdistan halkının haklarının savunulmasında her zaman en ön cephede oldu, öğretmenlerin haklarının korunmasında mesleki mücadelelerini verdiler” dedi.

Kürdistan öğretmenlerinin en zorlu dönemlerde üstlendiği rolün çok değerli olduğunu belirten Başbakan, “Eğitimin sürdürülmesi ve yeni nesillerin yetiştirilmesindeki kutsal görevlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz” ifadesini kullandı.

Başbakan son olarak, “Kürdistan öğretmenlerinin, vatansever ve üretken bir neslin yetiştirilmesinde görevlerini başarıyla yerine getireceklerinden umutluyum. Bu sayede herkese yardımcı olacak, Kürdistan her alanda kalkınacak” diye belirtti.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv