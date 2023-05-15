Politika

TİP 4 vekil çıkardı

Türkiye İşçi Partisi (TİP) adayları Can Atalay, Sera Kadıgil, Erkan Baş ve Ahmet Şık, milletvekili olmaya hak kazandı.
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türkiye TİP

HABER MERKEZİ

Açıklanan verilere göre Can Atalay yüzde 8.7 oyla Meclis’e girerken, TİP, İstanbul’dan da üç milletvekili çıkardı.

İstanbul 3. bölge adayı TİP Genel Başkanı Erkan Baş yüzde 2.47; 2. bölge adayı Ahmet Şık yüzde 3.07 ve 1. bölge adayı Sera Kadıgil yüzde 2.55 oyla tekrar milletvekili seçildi.

Öte yandan TİP Muğla Milletvekili Adayı Mehmet Aslantuğ ve İzmir Milletvekili Adayı İrfan Değirmenci Meclis’e giremeyen isimlerden oldu.

TİP, milletvekili adayı Barış Atay'ın Hatay'daki yerini Can Atalay'a bırakıp aday olduğu Antalya'dan da vekil çıkaramadı.

Emek ve Özgürlük İttifakı bileşeni TİP, Yeşil Sol Parti listelerinden değil, kendi logosuyla seçime girdi.

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