Politika

CHP 21 yıl sonra Diyarbakır’dan milletvekili çıkardı

CHP'nin Diyarbakır 1.sıradan milletvekili adayı gösterdiği Sezgin Tanrıkulu, TBMM’ye girerken CHP, Diyarbakır'da 21 yıl sonra milletvekili çıkarmayı başardı.
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Sezgin Tanrıkulu
Sezgin Tanrıkulu
kürdistan sezgin tanrıkulu CHP Diyarbakır

HABER MERKEZİ

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Diyarbakır'da Yeşil Sol Parti'den 8, AK Parti'den 3, CHP'den ise 1 vekil çıktı.

Önceki seçimlerde İstanbul'dan TBMM'ye giren Sezgin Tanrıkulu, bu defa CHP Diyarbakır 1. sıradan seçilerek yeniden milletvekili oldu.

Böylece Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaklaşık yüzde 72'yle en yüksek oranlardan birine ulaştığı kentlerden Diyarbakır'da CHP, 21 yıl sonra milletvekili çıkarmış oldu.

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