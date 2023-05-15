Biden’dan Türkiye seçimleri yorumu: Umarım kim kazanırsa kazanır

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Joe Biden Delaware’de hafta sonu tatilini geçirdiği sırada bisiklete binerken gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Türkiye’deki seçimlerde ihtilafın söz konusu olabileceğini belirten gazeteciler Biden’a yorumunu sordu.

Başkan Biden, “Umarım kim kazanırsa kazanır. Dünyanın o kısmında bu olmasa bile yeterince sorun var zaten" yanıtını verdi.

Bir muhabir Biden’a seçimde bir ihtilafın söz konusu olabileceğini belirtti ve yorumunu sordu.

Biden bunun üzerine “Bu doğru mu? Hiç bilgi almadım” dedi.

Muhabirin, "Muhalefet partisi önde olduğunu iddia ediyor, devlet basını ise Erdoğan'ın önde olduğunu söylüyor" sözlerinin üzerine Biden, "Kulağa tanıdık geliyor öyle değil mi? Hayır bakın, umarım kim kazanırsa kazanır. Dünyanın o kısmında bu olmasa bile yeterince sorun var zaten" yanıtını verdi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NIN AÇIKLAMASI

Seçimden bir gün önce de ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Biden Erdoğan’ı devirin emri verdi” sözleriyle ilgili açıklama gelmişti.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, Washington’ın seçimleri yakından izlediği ve taraf tutmadığı belirtilmişti.

Bir Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Türkiye’nin uzun süredir Amerika’nın müttefiki olduğunu ve Washington’ın da seçimleri yakından takip ettiğini belirtmişti.

Reuters haber ajansına konuşan sözcü, ABD’nin seçimlerde taraf tutmadığını vurgulamıştı.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, “Bizim tek ilgimiz demokrasi süreci ki bu süreç özgür ve adil olmalı. Türk yetkililerin seçimi demokratik gelenekleri ve kanunları çerçevesinde ele alacaklarına güveniyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan, Cumartesi günü İstanbul’daki bir etkinlikte yaptığı konuşmada, “Biden, 'Erdoğan’ı devirin' emrini verdi, bunu biliyorum. Bütün halkım bunu biliyor. Eğer durum buysa sandıklar yarın Biden’a da bir karşılık verecek” demişti. (Kaynak: VOA Türkçe)