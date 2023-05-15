Mithat Sancar’dan seçim değerlendirmesi: Bir başarısızlık söz konusu

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Yeşil Sol Parti Eş Sözcüleri Çiğdem Kılıçgün Uçar ve İbrahim Akın ile HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimlerin sonuçlarına dair HDP genel merkezinde açıklamalarda bulundu.

Mithat Sancar, seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, hedeflerin gerisinde kaldıklarını söyleyerek, “Bu oy kaybının çeşitli nedenleri olabilir” dedi.

Sancar şöyle konuştu:

“Seçimlerle birlikte elbette bir formül arayışı gerekiyordu. Tek listenin en uygun formül olduğunu başından beri söyledik. Bununla birlikte ittifakı da korumayı hep önemsedik. İttifaklarda böyle riskler olabiliyor, bu risklerin bazıları da bu seçimde gerçekleşmiştir. Bunu elbette hem kendi kurumlarımızda hem ittifak ortaklarımızla oturup değerlendireceğiz. Oylarımızda bir azalma olduğu doğrudur, özellikle Batı illerinde bu azalma daha dikkat çekicidir. Daha ayrıntılı bir değerlendirme için bütün illere ilişkin verileri önümüze koymamız gerekiyor ancak bir durum son derece açık, burada bir başarısızlık söz konusudur. Bundan önceki seçimlere göre Batı'da daha az oy almış olmamız bizim açımızdan elbette bir sorun teşkil etmektedir. Sebeplerini tartışacağız. Bizim eksikliklerimizi, özeleştiri sürecinde değerlendireceğiz.”

“2018'E GÖRE BİR DÜŞÜŞ VAR”

Hedeflerin gerisinde olduklarını ifade eden Sancar şöyle devam etti:

“Oy kaybımızın ne kadar olduğunu bütün veriler netleşince daha sağlıklı söyleyebileceğiz. Şu an bizim Yeşil Sol Parti'yle aldığımız oy oranı yüzde 9,33 görünüyor. 2018'e göre bir düşüş var. Milletvekili sayısında da bir azalma var ama bu dramatik bir düşüş değil. Meclis'in üçüncü büyük grubu olmayı sürdürüyoruz. İtirazlarımız var, bu itirazlar nasıl sonuçlanacak onları göreceğiz. YSK’nın bütün verileri açıklandıktan sonra milletvekili sayımızın artması ihtimali de var, buna rağmen bizim önümüze koyduğumuz hedeflerimizin gerisinde olduğumuz ortada. Bunun da bütün yönleriyle kurumlarımızda tartışılacağını bir kez daha söyleyelim. Bu oy kaybının çeşitli nedenleri olabilir. Mazeret değil ama seçimlere zor şartlarda girdiğimiz biliniyor. Kapatma davası, seçim sürecini dizayn etme konusunda önemli bir faktör olmuştur. Yeşil Sol'la seçime girmenin handikapları da olmuştur.”

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin ise HDP Eş Genel Başkanı, “Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili stratejik bir karar aldık. Bu kararın seçmenimiz tarafından benimsendiğini ve hayata geçirildiğini görüyoruz. Bizim bu kararımız cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turda Cumhur İttifakı lehine sonuçlanmamasını sağlayan en önemli unsur olmuştur. İkinci tur önümüzde ise seçmenimizin partinin politik kararlarına bağlılığı bunda belirleyici faktör olmuştur” şeklinde konuştu.