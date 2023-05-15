Kılıçdaroğlu: Ümitsizliğe kapılmayın

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Milet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Kılıçdaroğlu, “Sevgili Halkım, dünden bu yana aralıksız çalışıyoruz. Sakın ola ki bir ümitsizliğe kapılmayın. Ben dik duracağım. Olan bitene dair net tespitlerimi size anlatacağım. Sonrasında da ayağa kalkıp hep birlikte bu seçimi alacağız. Her şeyin sonunda, sadece milletimizin dediği olacak” ifadelerini kullandı.

Bu arada Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kaldığını bildirdi.