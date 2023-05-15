Oğan: Kılıçdaroğlu'na destek veririz ancak...

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Reuters'a konuşan Ata İttifakı adayı Sinan Oğan, "Terörle mücadele ve mültecileri geri göndermenin kırmızı çizgilerimiz olduğunu zaten açıkça belirttik" dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimlerini yüzde 5.2 oyla üçüncü sırada tamamlayan Ata İttifakı adayı Sinan Oğan, İngiltere merkezli Reuters haber ajansına açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda ‘belirleyici isim’ olarak tanımlanan Oğan, "İkinci turda kararımızı seçmen tabanımıza danışacağız” dedi.

“Türkiye'deki ikinci turda iktidarı belirleme potansiyeline sahip isim, Kürtlere yönelik tavizler konusunda kırmızı çizgi çekti” başlıklı haberde, şu ifadeler yer aldı:

“Sinan Oğan, ana muhalefet adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ancak Kürt yanlısı partiye taviz vermemeyi kabul etmesi halinde ikinci turda destekleyebileceğini söyledi.”

Reuters’ın aktardığına göre Oğan, şöyle konuştu: "İkinci turda kararımızı seçmen tabanımıza danışacağız. Ancak terörle mücadele ve mültecileri geri göndermenin kırmızı çizgilerimiz olduğunu zaten açıkça belirttik."