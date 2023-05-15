Politika

Rusya: Şam’ın Türkiye sınırıyla ilgili kararından memnunuz

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'nin Birleşmiş Milletler'in (BM) Türkiye sınırındaki iki insani yardım sınır kapısını kullanmasına üç ay daha izin vermesini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
dünya Rusya Suriye Şam Sınır

HABER MERKEZİ

Suriye'nin, 6 Şubat'ta Maraş merkezli meydana gelen depremlerden etkilenen bölgelere açılan iki sınır kapısı üzerinden yapılan insani yardıma erişimi üç aylığına uzattığı bildirilmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, bu konuya ilişkin açıklamasında, Şam'ın sınır kapılarını tüm ihtiyaç sahibi Suriyelilere uluslararası beşeri hukuk norm ve ilkelerine uygun olarak insani yardım sunulması için 13 Ağustos'a kadar açmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Şam yönetiminin depremle bağlantılı olarak başka önlemler de aldığını kaydeden bakanlık, Suriye'ye ve ülkenin tüm bölgelerine yardım ulaştırılmasına derhal onay verildiğini ve yabancı insani çalışanlara vize verme prosedürünün basitleştirildiğini vurguladı.

Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi Bessam Sabbagh, "Suriye Arap Cumhuriyeti, BM ve uzman kuruluşlarına verdiği Bab Al-Salam ve El-Rai sınır kapılarını kullanma iznini 13 Ağustos 2023'te sona ermek üzere üç aylık ek bir süre için uzatmaya karar verdi" demişti.

Sabbagh, depremlerin ardından tüm “Suriyelilerin yaşam koşullarını iyileştirme” taahhüdünü yinelemişti.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv