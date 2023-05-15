Politika

Beyaz Saray: Türkiye seçimlerini yakından izliyoruz

Beyaz Saray'dan, 14 Mayıs seçimlerine ilişkin yapılan açıklamada “ABD, Türkiye seçimlerini yakından izliyor. Başkan Biden, kazanan kim olursa olsun onunla çalışmayı dört gözle bekliyor” denildi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Beyaz Saray
Beyaz Saray
ABD Beyaz Saray Türkiye Seçim

HABER MERKEZİ

ABD'den, 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin açıklama geldi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, çevrim içi düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kirby, Türkiye'de dün yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin sonuçlarını yakından takip ettiklerini belirterek “Taleplerini barışçıl şekilde sandığa yansıtan Türk halkını tebrik ediyoruz” ifadesini kullandı.

"Başkan (Joe) Biden, kazanan kim olursa olsun onunla çalışmayı dört gözle bekliyor" diyen Kirby, seçmenlerin sandığa giderek vatandaşlık görevini ciddiye aldığını söyledi.

Kirby, seçim sürecinin devam ettiğine işaret ederek konuya ilişkin erkenden bir açıklama yapmak istemediklerini söyledi.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv