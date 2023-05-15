Politika

Davutoğlu ve Karamollaoğlu’ndan 2’nci tur açıklaması

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, seçimlerin ikinci turuna ilişkin açıklama yaptı.
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türkiye Ahmet Davutoğlu Temel Karamollaoğlu seçim

HABER MERKEZİ

Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, "Gün tereddüt günü değil. 13 gün boyunca kendimizi daha iyi anlatacağız. Biz bitti demeden bu süreç bitmez" dedi.

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu da bir tweet atarak, "Kazanacağız inşallah! İnsanımıza kendimizi çok daha iyi anlatacak ve kazanacağız. Küsmek yok" ifadesini kullandı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nin ikinci tura kaldığının açıklanmasının ardından bir video paylaştı.

Davutoğlu, partisinin sosyal medya hesabından yayınlanan açıklamasında, dün gerçekleştirilen oylamada, seçmenlerin az bir farkla da olsa statükoya hayır dediğini ve değişim talebini sandıklara yansıttığını belirtti.

Davutoğlu, "Şu anda bizim ihtiyacımız olan şey kararlılıktır, iradedir, sabırdır, umuttur ve çalışmaktır" dedi.

 

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