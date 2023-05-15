İngiltere Başkonsolosu: Kürdistan Bölgesi bizim için önemli

ERBİL (K24)

İngiltere’nin Erbil Başkonsolosu Rosy Cave basın toplantısı düzenledi.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin reformlarını desteklediklerini belirten Cave, dijitalleşme ve mali reformlar konusunda Erbil yönetimiyle koordinasyon içinde olduklarını kaydetti.

DAİŞ’e karşı Uluslararası Koalisyon’un üyesi olduklarını ve Peşmerge Güçleri’yle de işbirliği yaptıklarını vurgulayan Cave, “Peşmerge Bakanlığı’nın reformlarına da yardımcı oluyoruz” dedi.

Kürdistan Bölgesi ve Irak’ın İngiltere için önemli olduğunu söyleyen Cave, “Bölgede barış ve refaha inanmaya çalışıyoruz. Ekonominin canlanması için daha fazla şirketin buraya gelmesine odaklanıyoruz” şeklinde konuştu.