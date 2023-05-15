AK Parti’den 'ikinci tur' açıklaması

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Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi.

Parti genel merkezindeki toplantıda, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne ilişkin değerlendirmede bulunulduğu, 28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı ikinci tur seçimine yönelik de stratejilerin ele alındığı belirtildi.

Basına kapalı yapılan toplantı 3 saat sürdü.

Toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yaptı.

Seçim sonuçları ve ikinci turu değerlendirdiklerini aktaran Çelik, "Bugün cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuyla ilgili değerlendirmemizi kapsamlı bir biçimde yaptık. Önümüzdeki dönemde yine milletimizin huzurunda aynı siyasi değerlerle kampanyamızı yürüteceğiz" diye konuştu.

“YÜZDE 90'A YAKIN KATILIM DÜNYADA ÇOK ÖNEMLİ BİR YERE SAHİPTİR”

"Bütün vatandaşlarımız hangi partiye oy vermiş olurlarsa olsunlar sandıklara sahip çıkılıyor olması son derece kıymetli olmuştur" diyen Çelik, "Bir bakıma Türkiye'de siyasi mücadele ve siyasi tarihin esas konusu budur. Bütün bir siyasi tarih boyunca vatandaşlarımız yönetimin sandık yoluyla belirlenmesi konusunda irade koymuşlardır ama vatandaşlarımızın bu iradesi darbelerle, muhtıralarla, askeri, yargı vesayeti ile sürekli budanmıştır, işlemez hale getirilmiştir. Vatandaşımız bütün baskılar, iç ve dış provokasyonlar karşısına güçlü bir şekilde sandık iradesini koyarak demokrasisini kökleştirmeye büyük önem vermiştir. Yüzde 90'a yakın katılım dünyada çok önemli bir yere sahiptir" ifadelerini kullandı.

Bütün seçmenlere teşekkür ettiklerini dile getiren Çelik, "Sandıklara sahip çıkılması hususunda hangi partiden, kesimden olursa olsun bütün vatandaşlarımızın gösterdiği hassasiyet demokratik değerlere önem vermesi açısından da dikkat çekici olmuştur. Her vatandaşımıza şükranlarımızı bir kez daha arz ediyoruz" dedi.

“İKİNCİ TURDA BU SÜRECİ TAMAMLAMIŞ OLACAĞIZ”

Çelik, "Cumhurbaşkanımız (Erdoğan) büyük bir teveccühle milletimizin büyük bir desteğiyle açık ara önde bitirmiştir. Cumhur İttifakımız Meclis'te güçlü bir çoğunluk elde etmiştir. cumhurbaşkanımıza verilen bu destek cumhurbaşkanımızın siyasi hayatında yeni bir rekora daha imza attığını göstermektedir. İnşallah ikinci turda bu süreci tamamlamış olacağız" ifadelerini kullandı.

“OYLAR SAYILMAYA BAŞLADIKTAN SONRA BÜTÜN ANTİDEMOKRATİK REFLEKSLERİ GÖSTEDİLER”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın dün akşam seçim sonuçlarına dair yaptıkları açıklamaları eleştiren Çelik, şunları söyledi:

"Oyların sayılmaya başlamasından beri bir kampanya ile karşı karşıyayız. Bir CHP klasiği yine önümüze getirildi. Önce oldubitti ile aday ilan ediliyor, ezici çoğunlukla alacağız diye propaganda aygıtı çalıştırılıyor. Buna karşı çıkanlara bir dayatma ve antidemokratik faaliyet yürütülüyor. Hangi bürokratların görevden alınacağına dair birtakım listeler yayınlamaya başlıyorlar. Bütün antidemokratik refleksleri sergiliyorlar."

“MİLLETİN İRADESİNE SAYGISIZLIK ÖRNEĞİ OLARAK TARİHE GEÇTİ”

Ömer Çelik, “Dün ekranlara çıktılar ve Anadolu Ajansı'nın ve bizim partimizdeki verilen manipülasyon olduğunu iddia ettiler” diyerek, şunları belirtti:

“CHP adına iki büyükşehir belediye başkanı Sayın Yavaş ve Sayın İmamoğlu konuştu. Konuşmaya başlarken şöyle bir cümle kurdular: '13. Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu adına konuşuyoruz'. Dün ilk açıklamamızda söyledik, bu yapılan şey milli iradeye dönük bir yetki gaspıdır. Sandıklar tecelli etmeden bu tavrın ortaya konuşması demokrasi adabı açısından son derece yanlıştır dedik. Daha sonraki açıklamalarında da buna aynen devam ettiler. Bu siyasi tarihimizde milletin iradesine saygısızlığın en çarpıcı örneklerinden biri olarak geçmiştir. Daha sonra yaptıkları yanlışı estetize etmek için biz temennimizi ifade ettik gibisinden bir cümle söylediler."

“MANİPÜLASYONA TEVESSÜL EDİLEN TEK YER CHP GENEL MERKEZİ'YDİ”

"Anadolu Ajansı'ndan bizim partimizin verilerine kadar bir dayatma içerisine girdiler” diyen Çelik, şunları kaydetti:

“'Elimizde ıslak imzalı tutanaklar var, göreceksiniz bir müddet sonra Ankara, İstanbul'dan oylar geldikçe bizim dediğimiz çıkacak' dediler. Sonuç olarak ne oldu, bir manipülasyon yapılmış oldu. Milletimize sahte beyan, doğru olmayan bilgi tek bir kanaldan verilmiş oldu, o da CHP Genel Merkezi'nden. Herkes gördü ki, aslında manipülasyonun olduğu yegane veri akışı Sayın İmamoğlu ve Sayın Yavaş'ın ortaya koyduğu değerlendirmeleridir. Dün söyledikleri şeylerin tamamı yanlış çıkmıştır. Başkalarına saldırarak, kendi verilerini dayatma yaklaşımları tamamen çökmesine rağmen bugün yine hiçbir şey olmamış gibi davranmaya devam ediyorlar. Dün manipülasyona tevessül edilen tek yer Sayın İmamoğlu ve Sayın Yavaş'ın açıklamalarıdır. Milletimize karşı yalan beyanda bulunmuşlardır ve milletimize karşı özür borçları vardır. Başkalarını suçlamadan önce son derece dikkatli davranılmasıyla ilgili bir örnek olarak siyasi hafızayla geçmiştir."