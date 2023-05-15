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DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Teknik Direktör Fatih Terim'den örnek vererek, 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasındaki farka dikkat çekti. Babacan, "2 buçuk da kapanır 12 buçuk da" dedi.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabından yayınlanan canlı yayında konuşma yaptı.

14 Mayıs'taki seçimlerde, kesin olmayan sonuçlara göre birinci olan Türkiye Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ikinci olan Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında yaklaşık 2 buçuk milyon fark oluştu.

Millet İttifakı paydaşlarından DEVA Partisi'nin lideri Babacan, Twitter hesabından yayınlanan videoda 28 Mayıs seçimlerinde yapılacak ikinci tur için aradaki puan farkını Fatih Terim'den verdiği örnekle açıkladı.

"13 GÜN SONRA AYNI HEYECAN, UMUT VE MUTLULUKLA SANDIĞA GİDECEĞİZ"

Babacan videoda şu ifadeleri kullandı:

"Ülke tarihimizin en güçlü demokrasi örneklerinden birini yaşadık. Seçimler demokratik olgunluk içinde gerçekleşti. Sandık başına gidip oylamaya katılan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.

Milyonlarca vatandaşımızın oylarıyla seçim ikinci tura kaldı. 28 Mayıs'ta yeniden sandık başında olacağız. Demokrasi sabır, emek, özen ister. 13 gün sonra aynı heyecan, umut ve mutlulukla sandığa gideceğiz.

Önümüzdeki 13 gün daha çok çalışacağız. Ulaşamadığımız kapıları çalacağız, girmediğimiz mahallelere gideceğiz. Yaklaşık 8 buçuk milyon vatandaşımız oy kullanmadı. 1 milyonu aşkın oy geçersiz sayıldı. Aradaki fark sadece 2 buçuk milyon civarında. Sayın Kılıçdaroğlu'na oy vermeyen vatandaşlarımızı da dinleyeceğiz.

Endişeye mahal yok. 28 Mayıs akşamı Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olacaktır. Önümüzdeki kısa kampanya döneminin barış içinde geçmesini temenni ediyorum. İlk turda ikna edemediğimiz dostlarımızı ziyaret etme zamanı.

Arkadaşlarımızla beraber dün geceden beri tüm sonuçları derinlemesine tahlil ediyoruz. Kimsenin umudu kararmasın. Kimse şu an yürütülen propagandaya kanmasın. Biz bir arada yaşayan insanlarız.

Fatih Terim'in bir sözü vardır. Takımı sezon sonuna doğru 8 puan geriden girdiğinde 8de kapanır 18 de demişti takımı o sezon şampiyon olmuştu.

Ben de diyorum ki 2 buçuk da kapanır 12 buçuk da. Düştüğümüzde değil, vazgeçtiğimizde kaybederiz.

2 hafta gecikse de bahar gelecek."