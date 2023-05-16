Politika

Twitter’dan Türkiye açıklaması: Oy verme başlamadan önce başka yasal yol yoktu

Sosyal medya platformu Twitter, seçim süresince erişim engeli getirilen hesap ve tweetlere yönelik açıklama yaptı.
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HABER MERKEZİ

Twitter’dan yapılan açıklamada, "Bant daraltılmasının önüne geçmek ve Twitter’ı hafta sonunda yapılan seçim süresince kullanılabilir durumda tutmak için 4 hesaba ve 409 tweete erişim engelleme işlemi uyguladık" denildi.

Twitter'ın Küresel Hükümet İşleri hesabından Türkçe ve İngilizce olarak yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

“Geçen hafta boyunca Türk Hükümeti ile müzakere halindeydik ve bize Twitter'ın mevcut mahkeme kararlarının tamamına uymayan tek sosyal medya kuruluşu olduğunu belirttiler.

Bu tür birkaç uyarıdan sonra, Twitter’a yönelik bant daraltılması konusunda son bir tehdit olduğuna inandığımız bir uyarı aldık ve bu nedenle Twitter'ı hafta sonunda yapılan seçim süresince kullanılabilir durumda tutmak için 4 hesaba ve 409 Tweete erişim engelleme işlemi uyguladık.

İfade özgürlüğü ile ilgili endişelerimizi doğrudan yetkililere ilettik.

Tüm taleplerde yaptığımız gibi burada da mahkeme kararlarına itiraz etmeye devam edeceğiz, ancak oy verme işleminin hemen öncesinde başvurulabilecek başka bir yasal yol yoktu.

Şu ana kadar erişim kısıtlamalarına konu içerik ile ilgili Twitter aleyhine beş mahkeme kararı düzenlenmiştir ve biz bunlardan dört tanesine itiraz ettik. İtirazlarımızdan biri reddedilirken, diğer üç mahkeme karari halen ilgili mahkemeler tarafından incelenmektedir.”

Twitter, mahkeme kararlarına itiraz edeceklerini de duyurdu.

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