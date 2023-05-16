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Rusya Kiev’i vurdu: 'Saldırılar olağanüstü yoğunlukta'

Ukrayna, Rus güçlerinin gece saatlerinde başkent Kiev'i hedef aldığını duyurdu.
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dünya Rusya Kiev

HABER MERKEZİ

Rusya'nın saldırıları nedeniyle başkentte sirenlerin duyulduğu ve çok sayıda patlama olduğu bilgisi paylaşıldı.

Ukraynalı yetkililer, halkı pencerelerden uzak durmaları konusunda uyardı.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitscho, bazı roket parçalarının hayvanat bahçesi dahil şehrin merkezi bölgelerine düştüğünü duyurdu.

Saldırılar sonucu yaralananların olduğu açıklandı.

Bir yetkili, drone ve füzelerin kullanıldığı söz konusu saldırıların "olağanüstü yoğunlukta" olduğunu bildirdi.

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