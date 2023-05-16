Politika

Kılıçdaroğlu Onursal Adıgüzel'i görevden aldı

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'i görevden aldı.
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Onursal Adıgüzel
Onursal Adıgüzel
türkiye Kemal Kılıçdaroğlu CHP Onursal Adıgüzel

HABER MERKEZİ

CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel 14 Mayıs seçimlerinin ardından Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kararıyla görevden alındı.

Bu gelişmenin ardından Adıgüzel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla 2018 yılından bu yana sürdürdüğü görevini bıraktığını duyurdu:

"Kamuoyunda oluşan olumsuz kanaat nedeniyle, seçim akşamı sistemlerimiz çalışmasına ve hiçbir teknik aksaklık yaşanmamasına rağmen, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim sürecine zarar vermemek adına 2018 yılından bu yana sürdürdüğüm görevimden ayrılıyorum."

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