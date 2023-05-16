100 saat yemek yaparak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
HABER MERKEZİ
Nijeryalı şef Hilda Bassey Effiong, 100 saat boyunca yemek pişirerek Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.
Halk arasında "Hilda Baci" olarak bilinen 27 yaşındaki Effiong, ülkenin Lagos şehrinde 12 Mayıs Cuma başladığı yemek pişirme maratonunu 100 saat sürdürerek yeni bir rekor kırdı.
Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Effiong, Hintli şef Lata Tondon'un 2019'da 87 saat 45 dakika boyunca yemek pişirerek kırdığı rekoru da geride bırakmış oldu.