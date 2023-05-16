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Futbol sahasında silahlı saldırı: 6 ölü

Meksika'nın Hidalgo eyaletinde bir futbol sahasında düzenlenen silahlı saldırıda 3'ü 18 yaşın altında 6 kişi hayatını kaybetti.
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Foto: Reuters
Foto: Reuters
dünya Meksika futbol sahası silahlı saldırı

HABER MERKEZİ

Polis şefi Alejandro Rosales, eyalete bağlı Atotonilco de Tula kasabasında bir futbol sahasında pazar günü silahlı saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Saldırıda 6 kişinin öldüğü, bunlardan 3'ünün 18 yaşın altında olduğu belirtildi. Görgü tanıkları, yaralıların da olduğunu ifade etti.

Yetkililer, saldırının sebebine dair bilgi paylaşmazken bölge halkı, olayın komşu eyaletteki kişilerle husumet nedeniyle gelişmiş olabileceğini iddia etti.

Meksika'nın Morelos eyaletinde, Eylül 2022'de de futbol maçı sırasında silahlı kişilerin taraftarlara ateş açması sonucu 4 kişi yaşamını yitirmişti.

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