Uluslararası Af Örgütü: 2022’de en az 883 kişi infaz edildi

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Uluslararası Af Örgütü, 2022 yılında dünya genelinde en az 883 kişinin infaz edildiğini duyurdu. Bu sayı son beş yılın en yüksek rakamı olarak kayda geçti.

Örgütün ölüm cezasına ilişkin yeni raporu, son yıllarda infazların nasıl arttığını gözler önüne serdi. Örgüt, Çin dışında, dünyada bilinen infazların yüzde 90'ının İran, Suudi Arabistan ve Mısır'da gerçekleştirildiğini açıkladı.

Rakamlara göre İran'da kaydedilen infazlar 2021'de 314 iken 2022'de 576'ya yükseldi. Suudi Arabistan'da 2021'de 65'ten 2022'de 196'ya yükselerek üç katına çıktı. Mısır ise 24 kişiyi infaz etti.

Bu istatistikler, ölüm cezası uygulamasını bir devlet sırrı olarak koruyan Çin'de gerçekleştirildiği tahmin edilen binlerce infazı içermiyor. Aynı durum Vietnam için de geçerli. Ölüm cezasının aşırı derecede kullanıldığından şüphelenilen Kuzey Kore de rakamlara dahil değil.

Af Örgütü'ne göre, Asya-Pasifik bölgesindeki kısıtlayıcı devlet uygulamaları, bölgede ölüm cezasının kullanımına ilişkin doğru bir değerlendirme yapılmasına engel.

Afganistan, Kuveyt, Myanmar, Singapur idam cezasını yeniden uygulamaya koydu

Bu arada, 2022 yılında beş ülke idam cezasını yeniden uygulamaya başladı. Afganistan, Kuveyt, Myanmar, Filistin ve Singapur. Uyuşturucuyla bağlantılı infazlar da 2022'de 2021'e kıyasla iki katına çıktı.

Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnes Callamard, "Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki ülkeler, 2022'de infazları artırarak uluslararası hukuku ihlal etti ve insan hayatına karşı duyarsız bir umursamazlığı ortaya koydu" dedi.

İDAM EDİLENLER ARASINDA 13 KADIN VAR

2022'de idam edildiği bilinen 883 kişi arasında 12'si İran'da ve biri Suudi Arabistan'da 13 kadın da yer aldı.

2022'de 20 ülkede hükümet onaylı infazlarda insanların başı kesildi, asıldı, vuruldu veya zehirlendi. Bu, son beş yılın en yüksek infaz sayısı ve 2021'e kıyasla ciddi bir artış.

Avrupa Birliği'nin ortakları olarak tanımladığı Japonya, Amerika Birleşik Devletleri ve Singapur gibi ülkelerde de ölüm cezası uygulanıyor.

Öte yandan Kazakistan, Papua Yeni Gine, Sierra Leone, Orta Afrika Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi ve Zambiya ise geçen yıl adli infazları tamamen ya da kısmen kaldırdı.