EMEP Genel Başkanı istifa etti

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Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasının ardından siyaset gündeminde hareketli saatler yaşanıyor.

CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kararıyla görevden alınmıştı.

Son olarak EMEP Genel Başkanı Ercüment Akdeniz, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada hem partideki görevlerinden hem de parti üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.

"PARTİ İÇİ DEMOKRASİYE AYKIRI MÜDAHALELER ORTAYA ÇIKMIŞTIR"

İstifa kararını duyurmak için seçimlerin bitmesini beklediğini belirten Akdeniz, "Milletvekili adaylarının belirlenmesi sürecine gelindiğinde parti içi demokrasiye aykırı müdahaleler farklı biçimlerde ortaya çıkmıştır" ifadesine yer verdi.

Parti içinde milletvekili seçimlerine nasıl girilmesi gerektiği hakkındaki tartışmalara değinen Akdeniz, EMEP adaylarının Yeşil Sol Parti listelerinden girme kararının ardından "Bazı Sekretarya üyeleri tarafından, demokratik şekilde alınan bir karar söz konusu olmasına rağmen 'bu karar örgütlendi' şeklinde bir suçlama ortaya atıldığını" söyledi.