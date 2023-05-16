Kürdistan Anti Terör: Türkiye’nin SİHA saldırısında 3 YBŞ’li yaşamını yitirdi

ERBİL (K24)

Kürdistan Anti Terör tarafından Türkiye’nin Şengal’deki SİHA saldırısına ilişkin yapılan açıklamada, 3 YBŞ’linin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Anti Terör’den yapılan açıklamada, Türkiye SİHA’sının Şengal’in Xanesor yerleşkesinde YBŞ’lilerin karargahını hedef aldığı belirtildi.

Açıklamaya göre, 3 YBŞ’linin yaşamını yitirdiği, 1’inin de yaralandığı saldırı 12:00’de gerçekleşti.

1 Mart’ta Türkiye’ye ait SİHA, Şengal Direniş Birlikleri’nin (YBŞ) bir güvenlik sorumlusu ile korumasının bulunduğu aracı bombalamıştı.

Şengal ilçe merkezinde düzenlenen bombardıman sonucu YBŞ sorumlusu ile koruması hayatını kaybetmişti.

27 Şubat’ta da YBŞ’lilere yönelik bir SİHA saldırısı düzenlenmişti. Saldırıda iki YBŞ’li yaşamını yitirmişti.