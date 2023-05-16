Politika

DSG Haseke’de bir DAİŞ liderini yakaladı

Uluslararası Koalisyon Güçleri ile DSG’nin Haseke’de terör örgütü DAİŞ’in önde gelen bir liderini yakaladığı bildirildi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Haseke Rojava DSG DAİŞ

HABER MERKEZİ

Demokratik Suriye Güçleri (DSG) Basın Merkezi’nde yapılan açıklamada, DSG ile Uluslararası Koalisyon güçlerinin kara ve hava desteğiyle Haseke'nin güneyindeki Hasiçi beldesinde DAİŞ’in gizli hücrelerine yönelik operasyon düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, operasyonda bir DAİŞ lideri ile bir örgüt mensubunun yakalandığı kaydedildi. 

Ayrıca örgüte ait çok sayıda silah, mühimmat ve bazı belgeler de ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan DAİŞ liderinin daha önce örgütün bölgede gerçekleştirdiği ve çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği saldırılarda yer aldığı bilgisi paylaşıldı.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv