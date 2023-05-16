DSG Haseke’de bir DAİŞ liderini yakaladı

HABER MERKEZİ

Demokratik Suriye Güçleri (DSG) Basın Merkezi’nde yapılan açıklamada, DSG ile Uluslararası Koalisyon güçlerinin kara ve hava desteğiyle Haseke'nin güneyindeki Hasiçi beldesinde DAİŞ’in gizli hücrelerine yönelik operasyon düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, operasyonda bir DAİŞ lideri ile bir örgüt mensubunun yakalandığı kaydedildi.

Ayrıca örgüte ait çok sayıda silah, mühimmat ve bazı belgeler de ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan DAİŞ liderinin daha önce örgütün bölgede gerçekleştirdiği ve çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği saldırılarda yer aldığı bilgisi paylaşıldı.