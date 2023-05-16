Politika

Kürdistan Bölgesi’ndeki 13 ülke konsolosluğundan ortak seçim çağrısı

Kürdistan Bölgesi’ndeki 13 ülkenin konsolosluk ve temsilciğinden Kürdistan Parlamentosu ve Kürdistan Bölgesi Hükümeti'ne seçimlerin gecikmeden yapılması için gerekli tüm adımları atması çağrısında bulundu.
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kürdistan seçim Kürdistan Parlamentosu KDP KYB

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi’ndeki 13 ülkenin konsolosluk ve temsilciğinden Kürdistan Parlamentosu ve Kürdistan Bölgesi Hükümeti'ne seçimlerin gecikmeden yapılması için gerekli tüm adımları atması çağrısında bulundu.

Başkent Erbil’deki ABD, İngiltere, Almanya, Hollanda, Kanada, Fransa, Çekya, Yunanistan, İtalya, Bulgaristan, Polonya, Romanya başkonsoloslukları ve Avrupa Birliği Temsilciliğinden yapılan ortak açıklamada, Kürdistan Bölgesi Hükümeti, Kürdistan Parlamentosu ve Kürdistan Bölgesi halkı demokratik ilke ve değerlere bağlılıklarını sürdürdükleri için tebrik edilerek, taraflar arasında yenilenen işbirliği ruhunun memnuniyetle karşılandığı kaydedildi.

Kürdistan Parlamentosu ve Kürdistan Bölgesi Hükümeti'nin seçimlerin gecikmeden yapılması için gerekli tüm adımları atmaya çağırıldığı açıklamada, özgür ve adil seçimlere vurgu yapılarak, Kürdistan Bölgesi’ndeki tüm taraflar seçim süreci önündeki engellerin aşılması için birlikte çalışmaya çağrıldı.

Açıklamada, seçimlerin uluslararası standartlara uygun olarak yapılmasının garanti edilmesi, kadınlar ve bileşenler de dahil olmak üzere tüm vatandaşların demokratik sürece katılma haklarını korunması çağrısı yapıldı.

Bu açıklama, KDP ile KYB polit büro üyelerinin Süleymaniye’de bugün gerçekleştirdiği toplantının ardından geldi.

Söz konusu toplantıda, Kürdistan Parlamentosu seçimlerinin bu yıl belirlenen zamanında yapılması için yasal ve siyasi adımların aciliyetinin altı çizildi.

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