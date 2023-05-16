Erdoğan 4 partinin genel başkanlarıyla görüştü: Gündem seçim

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ve Demokratik Sol Partisi Genel Başkanı Önder Aksakal ile ayrı ayrı bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan görüşmeler basına kapalı gerçekleştirildi.

Görüşmelerde, 14 Mayıs’ta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri ele alındığı bildirildi.

Erdoğan, ilk görüşmeyi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile gerçekleştirdi.

Erdoğan ile Bahçeli'nin gündeminde hem seçimin 2. turu hem de mevcut seçim sonuçları yer aldı.

Öte yandan Erdoğan ile Bahçeli, seçim stratejisi ve iki partinin sahada ne gibi çalışmalar yapacağını da görüşüldü. Cumhur İttifakı'nın almış olduğu 49.46 oy oranı da değerlendirildi.

Meclis tablosu da görüşmede yer alırken ayrıca komisyonların oluşumu gibi başlıklar da değerlendirildi.

Ayrıca Erdoğan, bugün Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve Demokratik Sol Partisi Genel Başkanı Önder Aksakal ile yaptığı görüşmelerde seçim sonuçlarının ele alındığı belirtildi.